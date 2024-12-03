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В Україні показали оновлений кросовер Opel Mokka: названо ціни та характеристики

Вівторок 03 грудня 2024 11:32
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В Україні показали оновлений кросовер Opel Mokka: названо ціни та характеристики Фото: в Україні розпочались продажі оновленого кросовера Opel Mokka (opel.ua)
Автор: Константин Широкун

В Україні стартують продажі оновленого кросовера Opel Mokka. Автомобіль отримав новий логотип-блискавку Opel Blitz, оновлені фари та ліхтарі, а також модернізовану силову установку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Інтер’єр Opel Mokka отримав два 10-дюймових дисплеї уже в стандартній комплектації: один виступає основою кластера панелі приладів для водія, а інший є центральним елементом керування мультимедійною системою. З оновленням остання отримала функцію налаштування ярликів-віджетів швидкого доступу. Крім того, автомобіль отримав нове кермо та нову центральну консоль зі зменшеною кількістю кнопок.

В Україні показали оновлений кросовер Opel Mokka: названо ціни та характеристики

Кросовер Opel Mokka на українському ринку буде доступний з бензиновим двигуном 1.2 PureTech на 130 к.с. і автоматичною трансмісією на 8 передач. Ціни на Opel Mokka з турбобензиновим двигуном стартують з позначки у 1 077 500 гривень.

Нагадаємо, що Opel Mokka випускається на заводі Пуассі у Франції. Кросовер збудовано на платформі Common Modular Platform (CMP), яка лежить в основі Peugeot 208/2008, Opel Corsa та DS3 Crossback. Машина також доступна у електричній версії.

В Україні показали оновлений кросовер Opel Mokka: названо ціни та характеристики

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