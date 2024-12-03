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В Украине показали обновленный кроссовер Opel Mokka: названы цены и характеристики

Вторник 03 декабря 2024 11:32
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В Украине показали обновленный кроссовер Opel Mokka: названы цены и характеристики Фото: в Украине начались продажи обновленного кроссовера Opel Mokka (opel.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине стартуют продажи обновленного кроссовера Opel Mokka. Автомобиль получил новый логотип-молнию Opel Blitz, обновленные фары и фонари, а также модернизированную силовую установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Интерьер Opel Mokka получил два 10-дюймовых дисплея уже в стандартной комплектации: один выступает основой кластера приборной панели, а другой является центральным элементом управления мультимедийной системой. получил новый руль и новую центральную консоль с уменьшенным количеством кнопок.

В Украине показали обновленный кроссовер Opel Mokka: названы цены и характеристики

Кроссовер Opel Mokka на украинском рынке будет доступен с бензиновым двигателем 1.2 PureTech на 130 л. и автоматической трансмиссией на 8 передач. Цены на Opel Mokka с турбобензиновым двигателем стартуют с отметки в 1077500 гривен.

Напомним, что Opel Mokka выпускается на заводе Пуасси во Франции. Кроссовер построен на платформе Common Modular Platform (CMP), лежащей в основе Peugeot 208/2008, Opel Corsa и DS3 Crossback. Машина также доступна в электрической версии.

В Украине показали обновленный кроссовер Opel Mokka: названы цены и характеристики

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