В Украине показали обновленный кроссовер Opel Mokka: названы цены и характеристики

В Украине стартуют продажи обновленного кроссовера Opel Mokka. Автомобиль получил новый логотип-молнию Opel Blitz, обновленные фары и фонари, а также модернизированную силовую установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Интерьер Opel Mokka получил два 10-дюймовых дисплея уже в стандартной комплектации: один выступает основой кластера приборной панели, а другой является центральным элементом управления мультимедийной системой. получил новый руль и новую центральную консоль с уменьшенным количеством кнопок.

Кроссовер Opel Mokka на украинском рынке будет доступен с бензиновым двигателем 1.2 PureTech на 130 л. и автоматической трансмиссией на 8 передач. Цены на Opel Mokka с турбобензиновым двигателем стартуют с отметки в 1077500 гривен.

Напомним, что Opel Mokka выпускается на заводе Пуасси во Франции. Кроссовер построен на платформе Common Modular Platform (CMP), лежащей в основе Peugeot 208/2008, Opel Corsa и DS3 Crossback. Машина также доступна в электрической версии.