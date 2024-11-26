В Україні стартувала кампанія проти домашнього насильства: число випадків росте

В Україні розпочалася нова хвиля національної кампанії "Розірви Коло", спрямована на боротьбу з домашнім та гендерно зумовленим насильством. Компанія реалізується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, в партнерстві з Міністерством соціальної політики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерством соціальної політики України.
Згідно з дослідженнями, майже кожна четверта жінка віком від 15 років в Україні зазнала фізичного насильства, а одна з чотирнадцяти - сексуального. Але лише кожна третя постраждала звертається за допомогою.
Війна, що триває на сході України, значно ускладнила ситуацію. Тривалий стрес, вимушене переселення, масове безробіття та психологічні травми ведуть до зростання випадків домашнього насильства навіть у тих родинах, де його раніше не було. З'являються нові ризики, а також повертаються шкідливі звички терпіти насильство або виправдовувати його.
У 2023 році зафіксовано 291 428 звернень про насильство, що на 17% більше, ніж у попередньому році. Це свідчить не лише про масштаби проблеми, а й про ефективність інформаційних кампаній, що допомагають людям знайти сміливість звертатися за допомогою. Однак, як зазначають фахівці, це лише частина роботи, яка повинна сформувати в суспільстві культуру нульової толерантності до насильства.
"Ми працюємо над тим, щоб навіть під час війни, кожна людина в Україні отримала можливість прожити життя, вільне від насильства. Допомагаємо людям не тільки розпізнати насильство, але й знайти ресурси для виходу з кризових ситуацій. Нашою головною метою є трансформувати соціальні переконання, створюючи простір, де кожна жінка та дівчинка є захищеними і можуть почуватися в безпеці", - підкреслив Массімо Діана, представник UNFPA в Україні.
Кампанія реалізується за фінансової підтримки уряду Великої Британії і спрямована на те, щоб кожна людина в Україні могла жити без насильства, навіть у часи війни.
Нагадаємо,що за словами МОЗ, поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя - тоді це є проявом насильства.
Крім того, правоохоронці закликали українців, що стали свідками домашнього насильства також повідомляти у відповідні органи.