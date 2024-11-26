В Україні стартувала кампанія проти домашнього насильства: число випадків росте

Згідно з дослідженнями, майже кожна четверта жінка віком від 15 років в Україні зазнала фізичного насильства, а одна з чотирнадцяти - сексуального. Але лише кожна третя постраждала звертається за допомогою.

Війна поглиблює проблему: нові виклики для суспільства

Війна, що триває на сході України, значно ускладнила ситуацію. Тривалий стрес, вимушене переселення, масове безробіття та психологічні травми ведуть до зростання випадків домашнього насильства навіть у тих родинах, де його раніше не було. З'являються нові ризики, а також повертаються шкідливі звички терпіти насильство або виправдовувати його.

Зростання кількості звернень: 291 428 випадків у 2023 році

У 2023 році зафіксовано 291 428 звернень про насильство, що на 17% більше, ніж у попередньому році. Це свідчить не лише про масштаби проблеми, а й про ефективність інформаційних кампаній, що допомагають людям знайти сміливість звертатися за допомогою. Однак, як зазначають фахівці, це лише частина роботи, яка повинна сформувати в суспільстві культуру нульової толерантності до насильства.

"Ми працюємо над тим, щоб навіть під час війни, кожна людина в Україні отримала можливість прожити життя, вільне від насильства. Допомагаємо людям не тільки розпізнати насильство, але й знайти ресурси для виходу з кризових ситуацій. Нашою головною метою є трансформувати соціальні переконання, створюючи простір, де кожна жінка та дівчинка є захищеними і можуть почуватися в безпеці", - підкреслив Массімо Діана, представник UNFPA в Україні.

Кампанія реалізується за фінансової підтримки уряду Великої Британії і спрямована на те, щоб кожна людина в Україні могла жити без насильства, навіть у часи війни.