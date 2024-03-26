В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше

Міністерство фінансів оприлюднило аналітичний інструмент (дашборд) щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Відтепер видатки на заробітну плату працівників державних органів можна відстежити за допомогою дашборду, який буде постійно оновлюватись щомісяця.

Найвищі зарплати

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують зарплату у 68,9 тисяч гривень. У комісії працює 531 особа. Зарплата її керівництва також найбільша - 400,7 тисяч гривень.

Високі зарплати в Антимонопольному комітеті - 67,7 тисяч гривень в середньому. Тут працює 465 осіб. Зарплата керівництва - 126,1 тисяч гривень.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 57,9 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, - 677 осіб. Керівництву платять 101,7 тисяч гривень.

Кількість чиновників в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії. Одночасно з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби 19 тисяч.