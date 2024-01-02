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В Україні розглядають нові формати телемарафону, - Мінкульт

Фото: в Україні розглядають нові формати телемарафону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські телеканали розглядають нові формати для телемарафону "Єдині новини". Відповідні пропозиції вироблять найближчим часом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

За його словами, формат телемарафону був надзвичайно актуальним на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли зупинилася економіка країни та припинилися рекламні надходження для телеканалів.

Він зазначив, що марафон досяг мети - громадяни України могли отримати необхідну, важливу та оперативну інформацію щодо подій у країні.

"Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з'явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату", - розповів в.о. глави МКІП.

Карандєєв заявив, що найближчим часом очікується вироблення таких пропозицій. І рішення про зміну формату прийматиметься консолідовано.

Зниження довіри до телемарафону

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, довіра до телемарафону серед українців продовжує знижуватися.

Між травнем 2022 року та жовтнем 2023 року частка довіряючих знизилася з 69% до 48%. А вже до грудня 2023 року показник упав до 43%.

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