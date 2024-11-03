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В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Автор: Вадим Ребрина

Російські війська 2 листопада трохи просунулися північніше Курахово. На решті напрямів в Україні лінія фронту не змінювалася. У Курській області РФ просування зафіксовано як у російської, так і української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операції ЗСУ у Росії

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 2 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська продовжили наземні атаки:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;
  • на схід від Куп'янська в районі Піщаного;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Колесниківки, Загризово та Лозової;
  • на північний захід від Кремінної в районі Дружелюбівки, Макіївки, Катеринівки, Греківки, Терного та Ямполівки;
  • на захід від Кремінної біля Торського;
  • на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські війська 1 і 2 листопада продовжували наступальні операції в районі Торецька та на південний захід від Торецька у напрямку Щербинівки та Сухої Балки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.


"Південна вісь"

 

 

Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 22:00, 2 листопада, на фронті з початку доби сталося 167 бойових зіткнень. Майже третина з них була на Курахівському напрямку.

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Війна Росії проти України