В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Російські війська 2 листопада трохи просунулися північніше Курахово. На решті напрямів в Україні лінія фронту не змінювалася. У Курській області РФ просування зафіксовано як у російської, так і української сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 2 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Російські війська продовжили наземні атаки:
Російські війська 1 і 2 листопада продовжували наступальні операції в районі Торецька та на південний захід від Торецька у напрямку Щербинівки та Сухої Балки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 22:00, 2 листопада, на фронті з початку доби сталося 167 бойових зіткнень. Майже третина з них була на Курахівському напрямку.
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