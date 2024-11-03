В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 22:00, 2 листопада, на фронті з початку доби сталося 167 бойових зіткнень. Майже третина з них була на Курахівському напрямку.

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