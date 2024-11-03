В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 22:00, 2 ноября, на фронте с начала суток произошло 167 боевых столкновений. Почти треть из них были на Кураховском направлении.

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