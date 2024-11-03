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В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Автор: Вадим Ребрина

Российские войска 2 ноября незначительно продвинулись к северу от Курахово. На остальных направлениях в Украине линия фронта не менялась. В Курской области РФ продвижение зафиксировано как у российской, так и у украинской сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операции ВСУ в России

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 2 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска продолжили наземные атаки:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Петропавловки;
  • к востоку от Купянска в районе Песчаного;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Кругляковки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой;
  • к северо-западу от Кременной в районе Дружелюбовки, Макеевки, Катериновки, Грековки, Терного и Ямполовки;
  • к западу от Кременной возле Торского;
  • южнее Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска 1 и 2 ноября продолжали наступательные операции в районе Торецка и к юго-западу от Торецка в направлении Щербиновки и Сухой Балки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.


"Южная ось"

 

 

Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 22:00, 2 ноября, на фронте с начала суток произошло 167 боевых столкновений. Почти треть из них были на Кураховском направлении.

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Война России против Украины