В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Российские войска 2 ноября незначительно продвинулись к северу от Курахово. На остальных направлениях в Украине линия фронта не менялась. В Курской области РФ продвижение зафиксировано как у российской, так и у украинской сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 2 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Российские войска продолжили наземные атаки:
Российские войска 1 и 2 ноября продолжали наступательные операции в районе Торецка и к юго-западу от Торецка в направлении Щербиновки и Сухой Балки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 22:00, 2 ноября, на фронте с начала суток произошло 167 боевых столкновений. Почти треть из них были на Кураховском направлении.
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