В Україні різко зросли ціни на овочі: які продукти знову дорожчають та чому

Про те, які продукти зросли найбільше, а які впали в ціні, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Які продукти за місяць здорожчали найбільше

Серед продуктів найбільше здорожчення спостерігається серед овочів. Зокрема, ціновим лідером стали томати (+39% за місяць), розповіли РБК-Україна в "Українському клубі аграрного бізнесу". Там зазначили, що очікувати зниження цін на овочі не варто до травня. Зростання вартості помідорів пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.

"Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції. До товарів, що помітно подорожчали у березні, варто віднести курятину. Куряча тушка додала 10%, філе – 7%, стегно – 5%. Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись. Водночас свинина демонструє помірне зростання (1-2%), а яловичина додала 4%", – зазначили в УКАБ.

Цікаво, що оптова вартість огірків зросла за місяць на 20%, а роздрібна – лише на 3%. Якщо в лютому кілограм продукту в середньому коштував 123 гривні, то в березні вже 135. Ріст цін демонструють і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 гривні за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактори впливу – вартість кормів і погодні умови.

Молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на: молоко +11%, сир голландський +7, вершки +5%. Основними причинами зростання цін були: сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов.

Ціни на бакалійні товари залишаються відносно стабільними, за винятком соняшникової олії. Вартість соняшника зростала у зв’язку з активним попитом на переробних підприємствах та обмежену пропозицію через менший врожай 2024 року. Відповідно ціна соняшникової олії на полицях магазину в середньому зросла на 4% за останній місяць. Водночас вартість гречки (+4%) та цукру (+2%) може змінитися в наступному місяці через зменшення внутрішніх запасів. Але коливання цін не буде значним.

Що з продуктів в березні впало в ціні

Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць, і тепер у середньому коштує 25,8 грн/кг. При цьому ціна пшениці (сировини) за останній місяць не знизилась. Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят.

За даними УКАБ, закупівельні ціни молока-сировини вже знизились на 5-6%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого місяця, що відображає позитивні тенденції у галузі. При цьому вартість сметани вже знизилася на 2% за місяць, або на 40 копійок, до 53 гривень за літр. А ціни на кефір та вершкове масло хоч і зросли, але всього на 2% у місячному вимірі. Хоча за рік вершкове масло додало аж 64%, а кефір зріс в ціні на 28%.

"Протягом наступних тижнів вартість на молочні продукти повинна залишитися сталою. Збільшення надоїв молока (пропозиції - ред.) повинно змінити цінову ситуацію на ринку, проте це слід очікувати з настанням тепла (кінець квітня - ред.). Також подальші ціни на молочні продукти будуть залежати від купівельної спроможності населення", – кажуть в "Українському клубі аграрного бізнесу".

Серед м’ясних виробів здешевшала лише ковбаса варена лікарська, яка за місяць втратила 5% (+19% за рік), опустившись в ціні з 405 гривень за кілограм до 394. Майже не змінилася вартість свинячого ошийка, який в лютому в середньому коштував 270 гривень за кілограм, а в березні – 271 грн/кг. А сало хоч і зросло за місяць на 2%, або на 3 гривні – до 239 грн/кг, але в річному вимірі впало в ціні на 3%.

Серед овочів ціни знизилися лише на картоплю та капусту – на 2% та 1% відповідно. Водночас в УКАБ зазначають, що в українських торгівельних мережах ці продукти представлені в основному як імпорт з країн, таких як Польща, Литва, Єгипет, Нідерланди та інших держав ЄС.

У середині березня ціни на батон і бородинський хліб у супермаркетах залишаються незмінними. Вартість сировини на внутрішньому ринку також стабільна. Очікується, що до кінця місяця ціни на хліб не зміняться.