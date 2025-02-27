Овочі в топі. Як змінилися ціни на продукти за 2025 рік і що подорожчало найбільше

Ціни на харчові продукти в Україні продовжують змінюватись. Початок року зберігає тенденції підвищення вартості більшості базових продуктів. Хоча деякі категорії подешевшали або зберігаються на рівні початку 2025-го.

Наскільки змінилася вартість базового кошика продуктів з початку року, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Наскільки за рік здорожчали базові харчові продукти

Від початку 2025 року здорожчали всі продукти, які входять до борщового набору. Найбільше в ціні піднялися помідори, а найменше – буряк, зазначив генеральний директор НДІ "Украгропромпродуктивність" Володимир Івченко. Зокрема, станом на 20 лютого продукти зросли наступним чином:

Капуста на 7,8%.

Буряк столовий на 5,4%.

Томати на 10,3%.

Морква на 5,9%.

Ціна на картоплю, цибулю та огірки залишається практично на рівні початку року. Тенденцію на незначне підвищення ціни мають такі групи товарів:

хлібобулочні вироби : на 1,1- 2.0%;

макаронні вироби та борошно : на 2,0%;

соняшникова олія : на 1,4%;

крупи : на 0.2-0.5%;

молочні продукти, масло, сири: на 1,1-3,5%.

Однак на деякі продукти ціни знизились або залишаються на ріні початку нового року:

риба та продукти з риби : на 0,7%;

яйця курячі : на 9,7%;

сало свіже: на 3,3%;

На початку нового року ціни на м'ясо свинини, ковбасні вироби, м'ясо курей та цукор залишаються стабільними. Зростання цін на овочеву продукцію на початку року зумовлено сезонними факторами – підвищенням витрат на зберігання та значним похолоданням, яке настало на початку лютого. Зниження цін на деякі види продукції пов'язане зі зменшенням попиту в перші місяці року.

Зміна вартості борщового набору за рік

Володимир Івченко зауважує, що станом на 20 лютого 2025 року спостерігається зростання вартості овочів борщового набору порівняно з цінами на 6 лютого 2024 року. Це підтверджують дані 48 обласних та районних ринків України за такими основним продуктам, як капуста, картопля, цибуля, морква, буряк та томати.

Зокрема, мінімальна вартість борщового набору (порція 450 грамів) на 20 лютого 2025 року становить 18,89 грн, тоді як на 6 лютого 2024 року середня ціна складала 12,43 грн. Це означає, що ціна зросла на 6,46 грн, або на 52%.

Найменування К-ть, грам Ціна, грн Тенденція, % 06.02.2024 20.02.2025 Картопля 150 3,04 4,75 +56,3 Капуста 100 1,68 4,11 +144,6 Морква 50 0,98 1,86 +89,8 Буряк 50 0,97 1,46 +50,5 Цибуля ріпчаста 50 1,01 1,23 +21,8 Томати червоні 50 4,75 5,48 +15,4 Всього: 450 12,43 18.89 + 52.0

Як свідчать дані НДІ "Украгропромпродуктивність", ціни на всі овочі борщового набору збільшилися порівняно з відповідним періодом 2024 року. Зокрема, капуста подорожчала на 144,6%, морква – на 89,8%, картопля – на 56,3%, буряк – на 50,5%, цибуля ріпчаста – на 21,8%, а томати червоні – на 15,4%.

Динаміки цін на продовольчих ринках

Тенденція до зростання цін охоплює базові продукти, які є основою раціону кожної родини. Це серйозний виклик для населення, яке споживає ці продукти чи не щодня. За рік, а саме з 6 лютого 2024 року по 20 лютого 2025 року, відбулося суттєве подорожчання усіх основних харчових продуктів.

Зокрема, хліб з борошна пшеничного вищого ґатунку подорожчав на 15,8% (з 35,33 до 40,90 грн/кг), хліб житньо-пшеничний – на 15,5% (з 31,17 до 35,99 грн/кг), а батон – на 16,5% (з 42,38 до 49,38 грн/кг).

Середня роздрібна ціна на борошно зросла на 20,8%, піднявшись з 18,68 до 22,56 грн/кг. Макаронні вироби додали в ціні 10,9%, змінивши ціну з 32,09 грн/кг до 35,58 грн/кг.

"Ціни на хліб та макаронні вироби, ймовірно, й далі зростатимуть, зокрема через зростання цін на борошно, яке, своєю чергою, подорожчає через подорожчання зернових. Тобто ціна на готові продукти буде залежати від динаміки цін складових їх собівартості", – розповів у коментарі РБК-Україна Володимир Івченко.

За його словами, ситуація з гречаною крупою виглядала наступним чином: у лютому 2024 року її середня роздрібна ціна на продуктових ринках України становила 33,51 грн/кг. Після стабільного зниження цін, вже у червні почалося поступове зростання, і в лютому 2025 року середня ціна становила 37,26 грн/кг, що означає річне подорожчання на 11,2%. Очікується, що зростання ціни на цей продукт буде уповільнюватися.

Рис також подорожчав за рік: ціна зросла з 52,22 до 57 гривень за кілограм, або на 9,2%. Очікується незначне подорожчання цього продукту і в майбутньому.

Олія соняшникова, яка подорожчала на 21,3%, тепер коштує 65,54 грн/л (у лютому 2024 року її ціна була 54,02 грн/л). Причиною здорожчання експерти називають наслідки посухи в південних і східних регіонах України, де традиційно вирощують соняшник. Урожайність у цих регіонах значно знизилась, а зерно має низький рівень олійності. Очікується, що олія буде дорожчати і надалі.

Цукор за рік зріс у ціні найменше – на 2,2%. Середня ціна цукру у лютому 2024 року становила 32,44 грн за кілограм, а у лютому 2025 року – 35,54 грн. Володимир Івченко запевняє, що виробленого в Україні цукру достатньо як для внутрішнього споживання, так і для експорту, тому, за його словами, значних стрибків цін найближчим часом не передбачається.

Узагальнені дані про ціни на основні продукти харчування, зібрані "Украгропромпродуктивність" з 48 продуктових ринків України, охоплюють 38 основних продуктів в розрізі регіонів та в цілому по Україні. Крім того, було розраховано вартість місячного набору, складеного з 32 обстежуваних основних харчових продуктів, з урахуванням регіональних особливостей.

Які наразі ціни на продукти в торгових мережах

Ціни на харчові продукти в магазинах і на ринках можуть відрізнятися на 10-20%, що зумовлено різними факторами. Важливу роль у формуванні роздрібної вартості також відіграє місце продажу.

Станом на 26 лютого вартість десятка курячих яєць С1 в інтернет-магазинах АТБ, FOZZY, Сільпо, Metro, Точка, Епіцентр та Novus у середньому становить 62 гривні. Однак варто зазначити, що вартість кожного окремого продукту може суттєво коливатися від місяця до місяця, зважаючи на велику кількість факторів. Наприклад, за жовтень 2024 року ціни на яйця зросли на 18,5%, але за підсумками року їх вартість впала на 17%.

Середня вартість кілограма інших базових продуктів складають:

Картопля : 27 гривень.

Капуста білокачанна : 45 гривень.

Морква : 32,50 гривні.

Цибуля ріпчаста : 13-14 гривень.

Хліб у середньому коштує 23-30 гривень за буханку.

Додамо, що ціни в магазинах можуть значно відрізнятися залежно від населеного пункту, оскільки на них впливають такі фактори, як демографічні особливості, логістика та купівельна спроможність мешканців конкретного міста чи регіону. Відстань до постачальників, транспортні витрати, а також рівень конкуренції між продавцями також можуть значно коригувати кінцеву вартість продуктів.