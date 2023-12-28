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В Україні різко подорожчає видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто

Фото: Вартість прав водія в Україні зросте з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2023 року № 1386.

Зокрема, збільшується вартість послуг Територіальних органі з надання сервісних послуг МВС:

  • Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень,
  • Прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень,
  • Прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень,
  • Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень.

Цифровізація послуг

Нагадаємо, наприкінці грудня у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС

На першому етапі сервіс доступний для легкових автомобілів; мотоциклів; мопедів.

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