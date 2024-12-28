В Україні за рік зафіксували понад 340 підпалів авто військових

За його словами, з початку 2024 року спецслужби РФ почали активне вербування українців через соцмережі з метою вчинення терактів, пошкодження майна, перешкоджання законній діяльності ЗСУ і вчинення диверсій.

"Якщо брати окремі випадки підпалу авто військовослужбовців, то станом на сьогодні ми зафіксували вже 341 такий злочин", - сказав Нєбитов.

Заступник керівник Нацполіції зазначив, що більшість підпалів була здійснена у весняно-літній період. У 219 справах про підпали авто правоохоронці вже оголосили підозри.

Нєбитов додав, що минулого року це були поодинокі випадки.