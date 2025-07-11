До України з РФ повернувся політвʼязень Андрій Коломієць

В Україну х Росії повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, якого Кремль спочатку увʼязнив, а потім депортував за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на брифінгу.
"Багато з вас питали про долю українського політв'язня Андрія Коломійця. Нагадаю для тих, хто не в контексті цієї інформації, днями 7 липня Росія депортувала до грузинського пункту "Дарьялі" громадянина України Андрія Коломійця. Це політв'язень, його політв'язнем визнала резолюція Європарламенту ще 2018 року", - зазначив Тихий.
Він також підкреслив, що Коломієць – це український громадянин, який брав участь в акціях Євромайдану, був затриманий ще 15 травня 2015 року в Криму за політизованими неправдивими звинуваченнями і засуджений так званим "Київським судом" міста Симферополь до 10 років позбавлення волі.
"Власне, після завершення цього строку покарання, яке несправедливо, РФ депортувала цього громадянина до російсько-грузинського кордону. Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування в цьому пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт", - додав спікер МЗС.
З'ясувалося, що в нього немає документів, які посвідчують особу і власне це і було причиною перебування в цьому пункті пропуску.
"Зробили йому дуже швидко ці документи, все оформили і після цього посольства України в Грузії та Молдові організували перехід Андрія Коломійця в Грузію, подальшу його подорож до Молдови і станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України", - підкреслив Тихий.
У червні 2019 року в Криму Коломійця засудили до 10 років колонії. Його визнали винним у нібито замах на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві. Його затримали в Кабардино-Балкарії, після чого перевезли в Крим.
Пізніше повідомлялось, що Андрій Коломієць утримувався в колонії російського Краснодара, де найбільш жорсткі умови утримання.
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