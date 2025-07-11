В Украину из РФ вернулся политзаключенный Андрей Коломиец

"Многие из вас спрашивали о судьбе украинского политзаключенного Андрея Коломийца. Напомню для тех, кто не в контексте этой информации, на днях 7 июля Россия депортировала в грузинский пункт "Дарьяли" гражданина Украины Андрея Коломийца. Это политзаключенный, его политзаключенным признала резолюция Европарламента еще в 2018 году", - отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что Коломиец - это украинский гражданин, который участвовал в акциях Евромайдана, был задержан еще 15 мая 2015 года в Крыму по политизированным ложным обвинениям и приговорен так называемым "Киевским судом" города Симферополь к 10 годам лишения свободы.

"Собственно, после завершения этого срока наказания, которое несправедливо, РФ депортировала этого гражданина к российско-грузинской границе. Как только посольство Украины в Грузии узнало о факте пребывания в этом пункте пропуска, немедленно консулы установили с ним контакт", - добавил спикер МИД.

Выяснилось, что у него нет документов, удостоверяющих личность и собственно это и было причиной пребывания в этом пункте пропуска.

"Сделали ему очень быстро эти документы, все оформили и после этого посольства Украины в Грузии и Молдове организовали переход Андрея Коломийца в Грузию, дальнейшее его путешествие в Молдову и по состоянию на сейчас я могу подтвердить, что он уже на территории Украины", - подчеркнул Тихий.