В Україні реорганізують ще два виші. Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів ухвалив важливі рішення щодо модернізації закладів вищої освіти та наукових установ. Таким чином в Україні реорганізують ще два виші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
Як зазначили у відомстві, головна мета рішень - поліпшити якість вищої освіти, підвищити ефективність роботи наукових установ та створити потужні освітні й наукові осередки.
Так, Українську академію друкарства (УАД) приєднають до Національного університету "Львівська політехніка".
Особливості модернізації:
Навчання в модернізованому ЗВО розширить можливості доступу здобувачів до якісної матеріально-технічної бази, профільних і кваліфікованих викладачів, а також надасть більший спектр дисциплін до вивчення, особливо за вільним вибором.
Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" приєднають до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.
Як зазначили у міністерстві, науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" - провідна наукова установа в Україні, яка бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних та в програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.
Реорганізація інституту дозволить:
В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що модернізація ВНЗ тісно пов'язана з демографічним чинником.
Зокрема, до кінця лютого в Україні має відбутися п'ять або шість об'єднань університетів.
У лютому Кабінет міністрів схвалив постанови про реорганізацію трьох вишів у Львові, Києві та Харкові:
Про те, чому скоротять кількість університетів та як це буде відбуватися, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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