В Украине реорганизуют еще два вуза. Кабмин принял решение

Кабинет министров принял важные решения по модернизации высших учебных заведений и научных учреждений. Таким образом, в Украине реорганизуют еще два вуза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Как отметили в ведомстве, главная цель решений - улучшить качество высшего образования, повысить эффективность работы научных учреждений и создать мощные образовательные и научные центры.
Так, Украинскую академию книгопечатания (УАД) присоединят к Национальному университету "Львовская политехника".
Особенности модернизации:
Учеба в модернизированном ЗВО расширит возможности доступа соискателей к качественной материально-технической базе, профильным и квалифицированным преподавателям, а также предоставит больший спектр дисциплин к изучению, особенно по свободному выбору.
Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" присоединится к Главной астрономической обсерватории НАН Украины.
Как отметили в министерстве, научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" - ведущее научное учреждение в Украине, которое участвует в наполнении международных астрономических баз данных и программах наземной поддержки космических миссий, а также в выполнении целевых комплексных программ космических исследований НАН Украины и Государственное космическое агентство Украины.
Реорганизация института позволит:
В Украине планируется сократить количество заведений высшего образования. В Министерстве образования и науки объясняют, что модернизация вузов тесно связана с демографическим фактором.
В частности, до конца февраля в Украине должно состояться пять или шесть объединений университетов.
В феврале Кабинет министров одобрил постановления о реорганизации трех вузов во Львове, Киеве и Харькове:
О том, почему сократят количество университетов и как это будет происходить, - читайте в материале РБК-Украина.
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