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В Україні реорганізують ще два виші. Кабмін ухвалив рішення

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 17:32
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В Україні реорганізують ще два виші. Кабмін ухвалив рішення Фото: Національний університет "Львівська політехніка" (lpnu.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів ухвалив важливі рішення щодо модернізації закладів вищої освіти та наукових установ. Таким чином в Україні реорганізують ще два виші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Як зазначили у відомстві, головна мета рішень - поліпшити якість вищої освіти, підвищити ефективність роботи наукових установ та створити потужні освітні й наукові осередки.

Так, Українську академію друкарства (УАД) приєднають до Національного університету "Львівська політехніка".

Особливості модернізації:

  • на базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД, у якому буде продовжено освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми будуть гармонізовані зі схожими програмами в НУ "Львівська політехніка";
  • студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце).

Навчання в модернізованому ЗВО розширить можливості доступу здобувачів до якісної матеріально-технічної бази, профільних і кваліфікованих викладачів, а також надасть більший спектр дисциплін до вивчення, особливо за вільним вибором.

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" приєднають до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Як зазначили у міністерстві, науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" - провідна наукова установа в Україні, яка бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних та в програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

Реорганізація інституту дозволить:

  • посилити кадровий потенціал;
  • розширити матеріально-технічну базу;
  • сприяти міжнародній співпраці інституту;
  • збільшити спроможності щодо залучення додаткового фінансування на дослідження.

В Україні скорочують кількість вишів

В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що модернізація ВНЗ тісно пов'язана з демографічним чинником.

Зокрема, до кінця лютого в Україні має відбутися п'ять або шість об'єднань університетів.

У лютому Кабінет міністрів схвалив постанови про реорганізацію трьох вишів у Львові, Києві та Харкові:

  • Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Науково-дослідний інститут українознавства приєднали до КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Про те, чому скоротять кількість університетів та як це буде відбуватися, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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