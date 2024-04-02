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В Украине реорганизуют еще два вуза. Кабмин принял решение

Украина, Вторник 02 апреля 2024 17:32
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В Украине реорганизуют еще два вуза. Кабмин принял решение Фото: Национальный университет "Львовская политехника" (lpnu.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров принял важные решения по модернизации высших учебных заведений и научных учреждений. Таким образом, в Украине реорганизуют еще два вуза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, главная цель решений - улучшить качество высшего образования, повысить эффективность работы научных учреждений и создать мощные образовательные и научные центры.

Так, Украинскую академию книгопечатания (УАД) присоединят к Национальному университету "Львовская политехника".

Особенности модернизации:

  • на базе НУ "Львовская политехника" сформируют отдельный факультет с названием УАГ, на котором будет продолжена образовательная и научная деятельность академии, а ее непрофильные программы будут гармонизированы с подобными программами в НУ "Львовская политехника";
  • студенты, уже начавшие обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предварительных условий (формы финансирования, стоимости контракта / бюджетное место).

Учеба в модернизированном ЗВО расширит возможности доступа соискателей к качественной материально-технической базе, профильным и квалифицированным преподавателям, а также предоставит больший спектр дисциплин к изучению, особенно по свободному выбору.

Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" присоединится к Главной астрономической обсерватории НАН Украины.

Как отметили в министерстве, научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" - ведущее научное учреждение в Украине, которое участвует в наполнении международных астрономических баз данных и программах наземной поддержки космических миссий, а также в выполнении целевых комплексных программ космических исследований НАН Украины и Государственное космическое агентство Украины.

Реорганизация института позволит:

  • усилить кадровый потенциал;
  • расширить материально-техническую базу;
  • содействовать международному сотрудничеству института;
  • увеличить возможности привлечения дополнительного финансирования на исследования.

В Украине сокращают количество вузов

В Украине планируется сократить количество заведений высшего образования. В Министерстве образования и науки объясняют, что модернизация вузов тесно связана с демографическим фактором.

В частности, до конца февраля в Украине должно состояться пять или шесть объединений университетов.

В феврале Кабинет министров одобрил постановления о реорганизации трех вузов во Львове, Киеве и Харькове:

  • Институт физической оптики имени А. Г. Влоха присоединили к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;
  • Научно-исследовательский институт украиноведения присоединили к КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина.

О том, почему сократят количество университетов и как это будет происходить, - читайте в материале РБК-Украина.

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