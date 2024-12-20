В Україні реформують дошкільну освіту: що зміниться з 2025 року

В Україні з 1 січня 2025 року набуде чинності новий Закон "Про дошкільну освіту", який спрямований на поліпшення якості освітніх послуг та створення комфортних умов для дітей, вихователів і батьків.

РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН) розповідає, які зміни передбачає документ.

Реформа має забезпечити інклюзивність, врахування потреб кожної дитини та створення умов для її гармонійного розвитку.

Зараз триває розроблення нормативно-правових актів для реалізації нововведень. Планується ухвалення ще 28 документів, які допоможуть імплементувати законодавчі зміни.

Нове законодавство у сфері освіти передбачає зміни для вихователів, батьків, закладів дошкільної освіти, а також для влади і засновників дитячих садочків. Зокрема:

Нагадаємо, з вересня 2026 року у дитячих садочках України запровадять обов’язкове вивчення англійської мови для дітей віком 5-6 років. Нововведення здійснюється відповідно до Закону "Про застосування англійської мови в Україні", підписаного президентом 4 червня 2024 року. Згідно із законом, всі заклади дошкільної освіти мають забезпечити необхідні умови для вивчення англійської мови, що сприятиме ранньому мовному розвитку дітей.

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