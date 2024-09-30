В дитсадках України запровадять нові правила: чому навчатимуть дітей з 5 років

РБК-Україна із посиланням на ZN.UA розповідає, що це буде за предмет і як його викладатимуть.

Мова йде про вивчення англійської мови дітьми віком 5-6 років. Заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова, яка курирує дошкільну освіту, зазначає, відповідно до Закону "Про застосування англійської мови в Україні", підписаного президентом 4 червня 2024 року, всі заклади дошкільної освіти країни почнуть навчати дітей англійській з вересня 2026 року.

Міністерство освіти та науки вже розробило план підготовки вихователів, які працюють у дитячих садках, для викладання англійської. Зокрема, на безоплатній основі організовані курси для тих, хто взагалі не володіє англійською або має початковий рівень. Також спільно з партнерами проводяться курси з методики навчання дошкільнят англійської мови.

Для підтримки вихователів створено репозитарій навчальних матеріалів, які можна використовувати під час занять, та методичний порадник із рекомендаціями щодо організації уроків.