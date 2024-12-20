В Украине реформируют дошкольное образование: что изменится с 2025 года
В Украине с 1 января 2025 года вступит в силу новый Закон "О дошкольном образовании", который направлен на улучшение качества образовательных услуг и создание комфортных условий для детей, воспитателей и родителей.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН) рассказывает, какие изменения предусматривает документ.
Новое законодательство в сфере образования предусматривает изменения для воспитателей, родителей, учреждений дошкольного образования, а также для власти и учредителей детских садов. В частности:
- Для воспитателей - оптимизированная нагрузка, 56-дневный ежегодный отпуск, а также возможность получать повышенные надбавки и доплаты.
- Для родителей - обеспечение доступности садиков по месту жительства, выбор удобной формы обучения (очная, сетевая, дистанционная), а также новые типы заведений (мобильные, семейные и мини-сады).
- Для учебных заведений - четкие правила приема детей, создание инклюзивной или специальной образовательной среды для детей с особыми потребностями.
- Для власти и учредителей - обязанность обеспечить садики необходимыми ресурсами, гарантировать доступность образовательных услуг и справедливую оплату труда воспитателей.
Сейчас идет разработка нормативно-правовых актов для реализации нововведений. Планируется принятие еще 28 документов, которые помогут имплементировать законодательные изменения.
Реформа должна обеспечить инклюзивность, учет потребностей каждого ребенка и создание условий для его гармоничного развития.
Напомним, с сентября 2026 года в детских садах Украины введут обязательное изучение английского языка для детей в возрасте 5-6 лет. Нововведение осуществляется в соответствии с Законом "О применении английского языка в Украине", подписанного президентом 4 июня 2024 года. Согласно закону, все учреждения дошкольного образования должны обеспечить необходимые условия для изучения английского языка, что будет способствовать раннему языковому развитию детей.
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