До України йде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 14 березня, в Україні буде ще тепло, місцями до +22 градусів. Але вже найближчии днями до країни зайде похолодання зі снігом та дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 14 березня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси. Потихеньку визиратиме з-за рогу нижча температура: на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини +11...+14 градусів", - розповіла вона.

Дощі істотні у пʼятницю, 14 березня, в Україні малоймовірні. Проте надвечір 14 березня опади зʼявляться у західних областях. А ось сильного вітру завтра вдень не буде.

Погода у Києві та похолодання в Україні

У Києві 14 березня переважатиме суха погода, повітря прогріється до +14 градусів.

"Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання", - зазначила Діденко.

За даними синоптика, вже 16 березня можливі сніг, мокрий сніг.

В Україну насувається похолодання (t.me/PohodaNatalka)