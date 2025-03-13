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До України йде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра

Україна, Четвер 13 березня 2025 12:59
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До України йде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 14 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 березня, в Україні буде ще тепло, місцями до +22 градусів. Але вже найближчии днями до країни зайде похолодання зі снігом та дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 14 березня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси. Потихеньку визиратиме з-за рогу нижча температура: на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини +11...+14 градусів", - розповіла вона.

Дощі істотні у пʼятницю, 14 березня, в Україні малоймовірні. Проте надвечір 14 березня опади зʼявляться у західних областях. А ось сильного вітру завтра вдень не буде.

Погода у Києві та похолодання в Україні

У Києві 14 березня переважатиме суха погода, повітря прогріється до +14 градусів.

"Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання", - зазначила Діденко.

За даними синоптика, вже 16 березня можливі сніг, мокрий сніг.
До України йде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтраВ Україну насувається похолодання (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Україні

Березень, як уже раніше зазначали синоптики, є перехідним місяцем. У цей період синоптичні процеси, а отже і погода в Україні, можуть змінюватися дуже динамічно.

Зокрема, похолодання в Україні ймовірне вже з суботи, 15 березня. У неділю, 16 березня, похолодає в більшості областей (дещо тепліше може бути на півдні та сході країни).

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