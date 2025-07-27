В Україні пройде реформа наукових парків: про що йдеться

Наука в Ураїні протягом десятиліть дуже мало співпрацювала з бізнесом. Щоб зблизити ці дві галузі, Міносвіти та Мінцифри розробили систему законопроектів Science.City.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.

Що включає концепція Science.City

В Україні традиційно наука і бізнес існували окремо, майже не перетинаючись, і це стримує розвиток обох сфер, зазначає Денис Курбатов.

За його словами, зараз держава готує механізм державно-приватного партнерства, щоб через спільне фінансування поєднати наукові знання і потреби технологічного бізнесу. Водночас необхідно змінити застарілу модель фінансування наукових установ, адже через податкове навантаження вони втрачають і ресурси, і кадри.

"Тому МОН та Мінцифри розробили систему законопроєктів Science.City. Це окремий правовий режим здійснення наукової інноваційної діяльності. Треба знизити податки, спростити ввезення обладнання, щоб це було без мит, збільшити швидкість закупівель, покращити обіг коштів, бо казначейство не завжди швидко це робить", – пояснює Курбатов.

Що пропонує проект Science.City (фото: facebook.com/UAMON)

Що зміниться для наукових закладів

Це масштабна реформа, що спрямована на активізацію роботи наукових парків, створених за участі університетів і науково-дослідних інститутів.

Учасники таких парків отримають:

спрощені умови ведення діяльності;

зниження податкового навантаження;

доступ до університетської інфраструктури;

мінімізацію бюрократії.

Пілотні проєкти вже запущені в Києві, Львові та Житомирі, а резиденти – як українські, так і міжнародні компанії – зможуть розвивати свої R&D-напрями спільно з вишами без тендерів і зайвих формальностей.

"Науковий парк – це фактично спін-офф (відгалуження – ред.) компанії в університеті або науково-дослідному інституті, яка може ефективно впроваджувати їх розробки. Таке спільне з бізнесом підприємство. І через цю структуру можна буде робити швидкі, зручні і ефективні розробки і дослідження, які потрібні реальному сектору економіки, зокрема обронці", – зазначає заступник міністра.

Він повідомив, що нещодавно відвідав відкриття наукового парку в КПІ.

"Він розв'язує дуже важливу проблему – розробляє нові технології протезування, відновлення, виготовлення сучасних українських протезів. Важливий напрям. І важливо, щоб всі показники наукового парку йшли в показники університету. Тобто не може бути такого, щоб якийсь ректор був не зацікавлений в успішній роботі свого парку. Про це теж є у Science.City", – додає співрозмовник РБК-Україна.