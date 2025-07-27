В Украине пройдет реформа научных парков: о чем идет речь

Наука в Украине на протяжении десятилетий очень мало сотрудничала с бизнесом. Чтобы сблизить эти две сферы, Минобразования и Минцифры разработали систему законопроектов Science.City.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Что включает концепция Science.City

В Украине традиционно наука и бизнес существовали отдельно, почти не пересекаясь, и это сдерживает развитие обеих сфер, отмечает Денис Курбатов.

По его словам, сейчас государство готовит механизм государственно-частного партнерства, чтобы через совместное финансирование совместить научные знания и потребности технологического бизнеса. В то же время необходимо изменить устаревшую модель финансирования научных учреждений, ведь из-за налоговой нагрузки они теряют и ресурсы, и кадры.

"Поэтому МОН и Минцифры разработали систему законопроектов Science.City. Это отдельный правовой режим осуществления научной инновационной деятельности. Надо снизить налоги, упростить ввоз оборудования, чтобы это было без пошлин, увеличить скорость закупок, улучшить оборот средств, потому что казначейство не всегда быстро это делает", – объясняет Курбатов.

Что предлагает проект Science.City (фото: facebook.com/UAMON)

Что изменится для научных учреждений

Это масштабная реформа, направленная на активизацию работы научных парков, созданных с участием университетов и научно-исследовательских институтов.

Участники таких парков получат:

упрощенные условия ведения деятельности;

снижение налоговой нагрузки;

доступ к университетской инфраструктуре;

минимизацию бюрократии.

Пилотные проекты уже запущены в Киеве, Львове и Житомире, а резиденты - как украинские, так и международные компании – смогут развивать свои R&D-направления совместно с вузами без тендеров и лишних формальностей.

"Научный парк - это фактически спин-офф (ответвление – ред.) компании в университете или научно-исследовательском институте, которая может эффективно внедрять их разработки. Такое совместное с бизнесом предприятие. И через эту структуру можно будет делать быстрые, удобные и эффективные разработки и исследования, которые нужны реальному сектору экономики, в частности обронке", – отмечает замминистра.

Он сообщил, что недавно посетил открытие научного парка в КПИ.

"Он решает очень важную проблему – разрабатывает новые технологии протезирования, восстановления, изготовления современных украинских протезов. Важное направление. И важно, чтобы все показатели научного парка шли в показатели университета. То есть не может быть такого, чтобы какой-то ректор был не заинтересован в успешной работе своего парка. Об этом тоже есть в Science.City", – добавляет собеседник РБК-Украина.