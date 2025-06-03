В Україні провели перше дослідження добробуту під час війни: що показали результати

Перше дослідження добробуту під час війни

Дослідження особистого добробуту унікальне тим, що було проведене під час повномасштабної війни. Це перший у світі подібний кейс, що дозволяє оцінити добробут населення в умовах затяжної кризи.

Також воно демонструє, чому добробут варто розглядати на рівні з ВВП і як цей показник може змінити підхід до формування державної політики, говорить РБК-Україна Ірина Рубан.

Що таке особистий добробут

Добробут у багатьох асоціюється з матеріальним станом або рівнем доходів. Але насправді це набагато ширше поняття. Добробут відображає якість життя людини в усіх вимірах: емоційному, соціальному, професійному, фізичному, матеріальному та духовному, зауважує співрозмовниця.

"І тут важливо зважати, що особистий добробут для кожної людини може включати власний набір цих вимірів і її пріоритет у житті. Для однієї людини пріоритетними будуть фізичне здоров'я і професійна реалізація, для іншої – матеріальний стан і соціальні зв’язки. Тому добробут – це суб’єктивне сприйняття: що для людини важливо і наскільки вона цим задоволена", – каже вона.

За її словами, у світовій практиці вже сформувалося поняття економіки добробуту – підходу, який сьогодні формує нову політичну реальність, і полягає у фокусі держав на покращення життя людей, а не лише на зростання ВВП.

"Цей підхід вже впроваджується на державному рівні у Великій Британії, Шотландії, Фінляндії, Канаді, Новій Зеландії, Ісландії та інших. Добробут людей – це не абстрактна тема. Це стратегічний індикатор, за яким провідні країни вимірюють ефективність своїх рішень та їх вплив на життя людей", – наводить приклади Ірина Рубан.

Яку методику застосовували

Для оцінки особистого добробуту українців обрали модель ONS4 – методологію Національного статистичного управління Великої Британії. Її застосовують понад 10 років, і вона стала частиною державної політики. Крім того, за ці роки у Великій Британії вже накопичені експертиза, дослідження та масиви даних, які можуть бути адаптовані в контексті України.

Вивчали показники зайнятості та самореалізації українців (freepik.com)

"Коли ми говоримо про оцінку особистого добробуту, мова йде як про загальне сприйняття людиною стану власного життя в цілому, так і про те, як людина це життя переживає – зокрема, про рівень щастя, тривожності та відчуття сенсу в тому, чим вона займається", – пояснює Ірина Рубан.

Методика дозволяє оцінити якість життя очима самої людини, виходячи з її власного сприйняття реальності. Також вивчають, які чинники впливають на це сприйняття, аналізуючи ключові елементи добробуту. Зокрема йдеться про:

ментальний добробут

фізичне здоров’я

стосунки

зайнятість та самореалізацію

умови проживання

матеріальний добробут

освіту і навички

екологію

економіку

державне врядування

безпеку життя

Що показали результати

"Результати дуже цікаві. Лише 25% людей або кожен четвертий задоволені своїм життям на високому рівні, 43% відчувають рівень щастя на високому рівні, а 65% – відчувають середній або високий рівень тривожності. Водночас 62% опитаних зазначають, що відчувають сенс у житті та цінність у тому, чим займаються. Це важливий сигнал: попри високий рівень тривожності, українці зберігають відчуття внутрішнього ресурсу й стійкості — навіть в умовах війни. Це те, на що можна й потрібно спиратися під час планування програм відновлення", – каже експертка.

Результати дослідження, пояснює Ірина Рубан, не просто цікаві дані, а інструмент для прийняття рішень і побудови політик. Для громад – це основа програм покращення якості життя в конкретній громаді. Для бізнесу – це інструмент кращого розуміння стану команд і підтримки їх продуктивності, мотивації. Для держави – це можливість розробляти стратегії і політики з фокусом на реальні потреби людей і покращення добробуту суспільства.

Вона бачить великий потенціал оцінки добробуту для проєктів стійкості і розбудови України – від інфраструктурного відновлення до повернення українців з-за кордону, покращення якості соціальних послуг, освіти, охорони здоров’я. Використання методології дозволить зробити такі проекти більш людиноцентричними і ефективними.

Результати дослідження показали, що 43% відчувають рівень щастя на високому рівні (Getty Images)

Добробут як стратегічний індикатор державної політики

Ірина Рубан переконана, що добробут має стати стратегічним індикатором державної політики — саме так, на її думку, має виглядати сучасна державна стратегія.

"Ми реалізували пілотне дослідження власними зусиллями і зусиллями КМІС, щоб протестувати методологію в українському контексті – і це унікальний досвід, бо це не тільки перше застосування в Україні, а й перше у світі застосування в умовах війни. Зараз у нас вже готові результати другої хвилі, які мають більш глибоку аналітику і нові інсайти", – каже вона.

За словами Ірини Рубан, мета – інституціоналізувати цей проект в Україні, перейти до системного збору даних і аналізу добробуту українців, а також інтегрувати ці дані в державні та локальні системи планування і оцінки програм.

"Ми відкриті до партнерств, адже лише у співпраці можливо побудувати систему, що фіксує пульс суспільного стану – систему, в якій показники добробуту українців будуть такими ж значущими, як ВВП та інші економічні індикатори. Це, на нашу думку, і є шлях до стійкості та сталого розвитку України", – зауважує вона.