В Україні проведуть публічні консультації, щоб покращити механізм виплат компенсацій за житло, - Шуляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, голову комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Оскільки, громадяни у своїй більшості не мають змоги самостійно відремонтувати пошкоджене житло, а тим більше придбати нове замість того, що було зруйнованого у результаті російської агресії, парламент ще у лютому 2023 року ухвалив закон про компенсації. Це - важливий крок у забезпеченні соціального захисту громадян і програма працює досить результативно. Але ми розуміємо, що її треба покращувати", - наголосила автор відповідного закону Олена Шуляк.

За її словами, багато пошкоджених об’єктів розташовані на тимчасово окупованих територіях, тож відновлення там може розпочатися лише після деокупації. Разом із тим, українці хочуть мати гарантію того, що їх не залишать сам на сам з проблемою відбудови житла.

Втім вирішувати, що саме необхідно змінити в програмі, щоб вона запрацювала ще більш ефективно, потрібно лише за участі громад. Тому під час консультацій обмінюватися оцінками проекту і ідеями щодо його покращення будуть не лише автори відповідного закону, представники профільних міністерств і народні депутати, а і безпосередньо громадяни, житло який пошкоджено або зруйновано.

"Також ми запрошуємо до участі голів та депутатів громад, представників комісій, які приймають рішення про компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, незалежні українські та міжнародні експерти, профільні ГО, технічні інвентаризатори, оцінювачі майна, судді, нотаріуси та інші. На основі нашого діалогу ми сформуємо рекомендації щодо покращення механізму виплати компенсацій", - зауважила Шуляк.

Перше обговорення - 20 вересня, відбудеться для жителів західних і північних регіонів України, які мають пошкоджене майно, а також тих, хто в даному регіоні має пошкоджене майно, але мешкає за його межами. Друга публічна консультація запланована на 27 вересня для учасників, що мешкають у східних і центральних областях України. Третя - для жителів південних областей України та АР Крим, відбудеться 3 жовтня. Для участі у заході слід заповнити реєстраційну форму.

Нагадаємо, станом на початок вересня 2023 року, держава вже виплатила перший мільярд гривень заявникам програми компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. Йдеться про компенсації на ремонти квартир та будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тис. грн.