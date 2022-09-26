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В Україні проведуть аудит органів виконавчої влади та скоротять кількість чиновників

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 12:52
В Україні проведуть аудит органів виконавчої влади та скоротять кількість чиновників Фото: в Україні скоротять чиновників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення функціонального аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах. Аудит не стосуватиметься відомств у сфері національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 824-р.

Згідно з документом, аудит буде проведений до 31 жовтня 2022 року (крім органів, що розташовані на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України).

Звіти повинні буди подані до 2 листопада 2022 року до Кабміну та Національного агентства з питань державної служби.

"За результатами проведення функціонального аудиту підготувати та подати до 23 грудня 2022 р. на розгляд Кабінету міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності державного управління та державної служби", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану, функціональний аудит – процес визначення критичних, актуальних та неактуальних функцій органу виконавчої влади з метою підготовки пропозицій щодо їх збереження або виключення, необхідності виконання або невиконання в умовах воєнного стану.

Раніше прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Скорочення дозволить зменшити витрати на державний апарат на 11,8 млрд гривень порівняно з минулим роком.

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Кабінет Міністрів України
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