В Украине проведут аудит органов исполнительной власти и сократят количество чиновников
Кабинет министров принял решение о проведении функционального аудита в министерствах, других центральных органах исполнительной власти, их территориальных органах. Аудит не касается ведомств в сфере национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №824-р.
Согласно документу, аудит будет проведен до 31 октября 2022 г. (кроме органов, расположенных на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины).
Отчеты должны быть поданы до 2 ноября 2022 года в Кабмин и Национальное агентство по вопросам государственной службы.
"По результатам проведения функционального аудита подготовить и представить до 23 декабря 2022 г. на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения по повышению эффективности государственного управления и государственной службы", - говорится в сообщении.
В соответствии с Методикой проведения функционального аудита органов исполнительной власти в условиях военного положения, функциональный аудит - процесс определения критических, актуальных и неактуальных функций органа исполнительной власти с целью подготовки предложений по их сохранению или исключению, необходимости выполнения или невыполнения в условиях военного положения.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общее количество украинских чиновников планируют сократить на 30%. Сокращение позволит снизить расходы на государственный аппарат на 11,8 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.
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