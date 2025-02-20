В Україні пропонують заблокувати пісні російською мовою на стрімінгах: деталі

Що пропонує автор петиції та чим пояснює таку ініціативу

Автор петиції - Олександр Іванович Леоненко - звертається до членів Кабінету міністрів України "з вимогою про заборону пісень російською мовою на стримінгових платформах" (таких як Apple Music, Spotify та інших) - незалежно від національності виконавця.

В обґрунтування такої вимоги автор згадує про низку ключових, на його думку, аспектів:

захист інформаційного простору та національної безпеки в умовах повномасштабної війни з країною-агресором : "російськомовна музика може нести в собі ідеї та послання, які шкодять українській ідентичності та формують негативне ставлення до нашої держави";

: "російськомовна музика може нести в собі ідеї та послання, які шкодять українській ідентичності та формують негативне ставлення до нашої держави"; сприяння фінансовій підтримці країни-агресора шляхом прослуховування пісень : "гроші, які отримують російські виконавці за прослуховування їхньої музики, йдуть до бюджету РФ, а частина з них використовується на фінансування військових дій, у тому числі на ракети, які вбивають українців";

: "гроші, які отримують російські виконавці за прослуховування їхньої музики, йдуть до бюджету РФ, а частина з них використовується на фінансування військових дій, у тому числі на ракети, які вбивають українців"; пропаганда та дезінформація : "пісні російською мовою, навіть якщо їх виконують українські або європейські артисти, можуть містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України";

: "пісні російською мовою, навіть якщо їх виконують українські або європейські артисти, можуть містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України"; сприяння популяризації української музики : "заборона на російськомовну музику сприятиме розвитку та популяризації української музики; громадяни України мають право на доступ до культурних продуктів, які підтримують їхню ідентичність і національні цінності";

: "заборона на російськомовну музику сприятиме розвитку та популяризації української музики; громадяни України мають право на доступ до культурних продуктів, які підтримують їхню ідентичність і національні цінності"; захист молоді від негативного впливу та формування в молодого покоління культурних цінностей : "у сучасному світі, де молодь активно споживає музику через стримінгові платформи, важливо формувати у них правильні культурні цінності";

: "у сучасному світі, де молодь активно споживає музику через стримінгові платформи, важливо формувати у них правильні культурні цінності"; іншомовна музика та свобода вибору: "заборона на пісні російською мовою не обмежить свободу вибору громадян, оскільки українці зможуть насолоджуватись великою кількістю музики, виконаної іншими мовами; це також відкриє нові можливості для популяризації музики інших народів".

Крім того, у петиції зазначаються аргументи, "які можуть підтвердити можливість КМУ вплинути на ситуацію з російськомовною музикою на стримінгових платформах":

законодавче регулювання : "Кабінет міністрів має повноваження ініціювати зміни до законодавства, яке може регулювати діяльність іноземних компаній, що працюють в Україні (наприклад, можна запровадити вимоги до стримінгових платформ, які діють на території України, щодо контенту, який пропонується)";

: "Кабінет міністрів має повноваження ініціювати зміни до законодавства, яке може регулювати діяльність іноземних компаній, що працюють в Україні (наприклад, можна запровадити вимоги до стримінгових платформ, які діють на території України, щодо контенту, який пропонується)"; ліцензування контенту: "уряд може вплинути на правила ліцензування контенту на стримінгових платформах, зобов'язавши їх не надавати доступ до російськомовної музики (це можна зробити через відповідні регуляторні органи, які контролюють сферу медіа та комунікацій)".

Підсумовуючи вищесказане, автор петиції закликає урядовців (від імені громадян України):

заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах, таких як Apple Music, Spotify та інших - незалежно від національності виконавця;

запровадити відповідні законодавчі ініціативи - для реалізації такої заборони;

провести інформаційні кампанії, що популяризують українську музику та культуру, з метою підтримки національної ідентичності.

"Дякуємо за увагу до нашої петиції та сподіваємось на вашу підтримку у справі захисту української культури та інформаційного простору", - підсумовується в документі.

Петиція до КМУ №41/007827-25еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що станом на 15:10 четверга, 20 лютого, під петицією зібрано 27 952 підписи (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 86 днів.