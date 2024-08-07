В Україні пропонують позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці РФ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується запровадити підстави для позбавлення громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

Згідно з нормами законопроекту, позбавляти громадянства України хочуть за умови:

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський вже вносив до Ради законопроект, який передбачав підстави для позбавлення громадянства.

Там також містилися умови, які стосувалися добровільного набуття громадянства держави-агресора чи тероризму.

Але цей законопроект Рада не розглянула навіть у першому читанні.

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