В Украине предлагают лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается ввести основания для лишения гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Что предшествовало

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский уже вносил в Раду законопроект, который предусматривал основания для лишения гражданства.

Там также содержались условия, которые касались добровольного получения гражданства государства-агрессора или терроризма.

Но этот законопроект Рада не рассмотрела даже в первом чтении.

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