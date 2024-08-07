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В Украине предлагают лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне РФ

Киев, Среда 07 августа 2024 22:48
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В Украине предлагают лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне РФ Иллюстративное фото: в Украине предлагают лишать гражданства при ряде условий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается ввести основания для лишения гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно нормам законопроекта, лишать гражданства Украины хотят при условии:

  • добровольного приобретения гражданином Украины гражданства-агрессора или государства-оккупанта, или гражданства государства, включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия;
  • использования совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины иностранного паспорта, если это приводит к угрозам национальной безопасности или национальным интересам Украины;
  • приобретения лицом гражданства Украины в результате предоставления ложных сведений, поддельных документов, а также утаивания лицом любого существенного факта, из-за которого он бы не смог получить гражданство;
  • нарушения обязательства прекратить иностранное гражданство или невыполнения обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;
  • установления факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте;
  • вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение теракта;
  • участия в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-агрессора или государства-оккупанта, или государства, которое находится в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствует совершению вооруженной агрессии против Украины.

Что предшествовало

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский уже вносил в Раду законопроект, который предусматривал основания для лишения гражданства.

Там также содержались условия, которые касались добровольного получения гражданства государства-агрессора или терроризма.

Но этот законопроект Рада не рассмотрела даже в первом чтении.

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