В Україні прокоментували плани польських перевізників відновити блокаду кордону

Міністерство відновлення виконало всі домовленості для запобігання відновлення блокади кордону з Україною з боку польських перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, українське відомство не припиняє діалог з Міністерством інфраструктури Польщі щодо питань блокування кордону, зокрема польськими перевізниками.

Зокрема, заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач у вівторок, 27 лютого, провів чергову розмову зі своїм польським колегою Павелом Ганцажем.

"Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше міністерство. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. Колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест. Питання, які досі не вирішені - зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі", - розповів Деркач.

Він також повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України без черг, оминаючи блокаду. Міністерство відновлення фіксує такі випадки та очікує на них офіційну реакцію.

Під час розмови заступник міністра окремо зупинився на тому, що питання продовження "транспортного безвізу" є для України важливим та терміновим. Тому міністерство відновлення звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження Угоди про лібералізацію, провести відповідні зустрічі та перемовини.

Водночас зазначається, що навіть за умови неповернення перевізників на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту. Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються понад дві тисячі вантажівок.

Відновлення блокади кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про те, що польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною в п'ятницю, 1 березня.

Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко, наразі немає офіційного підтвердження від польських прикордонників, що до блокування долучаться перевізники.

"Ні на рівні прикордонного представництва апарату, ні на рівні старших змін по пунктах пропуску", - стверджує він.

За його словами, відповідну інформацію щодо планів поновлення блокувальних дій польськими перевізниками також спостерігали у відкритих джерелах.

"Серед напрямків, які ширилися в повідомленнях ЗМІ, то це в межах тих напрямках, де і зараз польські фермери блокують рух для вантажівок", - додав речник ДПСУ.