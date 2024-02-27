В Украине прокомментировали планы польских перевозчиков возобновить блокаду границы

Министерство восстановления выполнило все договоренности по предотвращению возобновления блокады границы с Украиной со стороны польских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как отмечается, украинское ведомство не прекращает диалог с Министерством инфраструктуры Польши по вопросам блокирования границы, в том числе польскими перевозчиками.

В частности, замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач во вторник, 27 февраля, провел очередной разговор со своим польским коллегой Павелом Ганцажем.

"Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопрос, который до сих пор не решен - зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши", - рассказал Деркач.

Он также сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину без очередей, обходя блокаду. Министерство восстановления фиксирует такие случаи и ожидает их официальную реакцию.

Во время разговора замминистра отдельно остановился на том, что вопрос продления "транспортного безвиза" для Украины важен и срочен. Поэтому министерство восстановления обратилось в Еврокомиссию с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации, провести соответствующие встречи и переговоры.

В то же время отмечается, что даже при невозвращении перевозчиков на границу, ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста. В настоящее время с польской стороны границы заблокированными остаются более двух тысяч грузовиков.

Восстановление блокады границы польскими перевозчиками

Напомним, вчера появилась информация о том, что польские перевозчики намерены возобновить протесты на границе с Украиной в пятницу, 1 марта.

Как отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пока нет официального подтверждения от польских пограничников, что к блокированию присоединятся перевозчики.

"Ни на уровне пограничного представительства аппарата, ни на уровне старших изменений по пунктам пропуска", - утверждает он.

По его словам, соответствующую информацию о планах возобновления блокировочных действий польскими перевозчиками также наблюдали в открытых источниках.

"Среди направлений, которые распространялись в сообщениях СМИ, это в пределах тех направлений, где и сейчас польские фермеры блокируют движение для грузовиков", - добавил спикер ГПСУ.