В Україні продовжують спрощувати ВЛК: що зміниться

У закон №9154 передбачається, що ВЛК можна буде створювати не тільки при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоров'я сектору безпеки та оборони, а ще й при державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

А от законом №9158 пропонується змінити Статут внутрішньої служби Збройних сил України. Нововедення передбачають уточнення обов’язків начальника медичної служби бригади.

Документом буде визначено підстави для видачі начальником медслужби військової частини довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) - після проведення службового чи спеціального розслідування або без проведення такого розслідування (на підставі рапорту командира).

Також буде запроваджено механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а також до військової частини територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

В Україні буде встановлено норму для військовослужбовців, які згідно з висновком ВЛК мають право на відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або визнані непридатними до військової служби, щодо можливості направлятися у порядку, встановленому Міністерством оборони України, територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, до місця проведення відпустки або для оформлення документів на звільнення.