В Україні продовжує зростати споживання електроенергії через зниження температури

Станом на 11:00 6 січня споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Зазначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх регіонів доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.
Так, вчора через перевищення лімітів у більшості регіонів вводились аварійні відключення.
Також повідомляється, що наразі у нічний час електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
При цьому вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не може покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію росіянами низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.
У зв'язку з цим українців просять розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.
Нагадаємо, українців закликають продовжувати економити електроенергію та пояснили, чому це важливо.
Окрім того, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Україна втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії внаслідок російського вторгнення.
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