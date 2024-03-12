В Україні продовжує працювати компанія, що поставляла щебінь на окуповані території

Карʼєри компанії "Юнігран", яка поставляла щебінь в так звані "ДНР" та "ЛНР", звинувачують у продовженні роботи в Україні навіть після запровадження санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.
Зокрема, на відео видно роботу "юнігранівської" техніки на Малинському кар'єрі. У квітні за рішенням Подільського райсуду Києва, з арештованих вагонів зняли арешт.
На відео також є ще одне підприємство "Юнігран", Житомирська область, де виготовляють вироби з бетону.
Більше того, журналісти переконались, що піщаний кар'єр компанії "Юнігран" у Київській області - також продовжує працювати.
Компанія "Юнігран" не є надрокористувачем, вона надає послуги буропідривних робіт "під ключ" і не лише кар'єрам своєї групи.
За інформацією журналістів, управляє санкційним бізнесом сьогодні бізнесмен Сергій Шапран - разом із депутатом від забороненої ОПЗЖ Володимиром Осіповим.
Як відомо, 12 травня 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти групи компаній "Юнігран.
Загальна вартість компанії до війни оцінювалась у 200 млн доларів.
Власника компанії, громадянина Росії Ігоря Наумця позбавили українського громадянства, а сам він втік з України. Активи компанії арештували, а майно планували націоналізувати та передати АРМА.
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