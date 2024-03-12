RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продолжает работать компания, поставляющая щебень на оккупированные территории

Фото: в Украине продолжает работать компания, поставляющая щебень на оккупированные территории (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Карьеры компании "Юнигран", поставлявшей щебень в так называемые "ДНР" и "ЛНР", обвиняют в продолжении работы в Украине даже после введения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

В частности, на видео видна работа "юниграновской" техники на Малинском карьере. В апреле по решению Подольского райсуда Киева с арестованных вагонов сняли арест.

На видео также есть еще одно предприятие "Юнигран", Житомирская область, где производят изделия из бетона.

Более того, журналисты убедились, что песчаный карьер компании "Юнигран" в Киевской области также продолжает работать.

Компания "Юнигран" не является недропользователем, она предоставляет услуги буровзрывных работ "под ключ" и не только карьерам своей группы.

По информации журналистов, управляет санкционным бизнесом сегодня бизнесмен Сергей Шапран - вместе с депутатом от запрещенной ОПЗЖ Владимиром Осиповым.

Санкции против "Юниграна"

Как известно, 12 мая 2023 г. президент Владимир Зеленский ввел санкции против группы компаний "Юнигран.

Общая стоимость компании до войны оценивалась в 200 млн. долларов.

Владельца компании, гражданина России Игоря Наумца лишили украинского гражданства, а сам он бежал из Украины. Активы компании были арестованы, а имущество планировали национализировать и передать АРМА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация