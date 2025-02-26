Встигнути до 31 березня. Хто і як може забронювати працівника через "Дію"
Терміни дії броні від мобілізації в Україні продовжили до 31 березня. За цей час підприємства мають подати документи на оформлення відстрочки на новий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Підприємства, які не встигли повторно підтвердити критичність та перебронювати працівників, мають змогу зробити це в "Дії" до 31 березня.
Відмічається, що після оновлення статусу критичності, підприємства до 1 квітня зможуть без затримки бронювати працівників. Бронювання буде дійсним 12 місяців.
Як забронювати працівника через "Дію"
Щоб подати заяву про бронювання в "Дії" треба:
- авторизуватися на порталі;
- обрати послугу "бронювання працівників" та натиснути "подати заяву";
- вказати дані працівників для бронювання;
- підтвердити заробітну плату працівника;
- перевірити заяву та підписати її.
Повідомлення про результат розгляду надійде на електронну пошту та "Дію". Успішне бронювання також відображатиметься в "Резерв+" працівника.
Статус критично важливого підприємства
Статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два з низ обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.
Третій - на вибір:
- сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік;
- валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів;
- стратегічне значення для держави;
- вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;
- рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;
- статус резидента Дія.City;
- постачальник електронних комунікаційних послуг.
Якщо бізнес відповідає цим вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки:
- визначити профільний орган;
- підготувати документи - фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості;
- подати заяву до відповідного органу;
- дочекатися рішення;
- отримати офіційне підтвердження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці за кордоном отримають можливість дистанційного оформлення бронювання від мобілізації. Для цього відкриють спеціальні центри.
Детально про те, хто має право на відстрочку від мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.