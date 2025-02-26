Успеть до 31 марта. Кто и как может забронировать работника через "Дію"

Сроки действия брони от мобилизации в Украине продлили до 31 марта. До этого времени предприятия должны подать документы на оформление отсрочки на новый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины .

Предприятия, которые не успели повторно подтвердить критичность и перебронировать работников, могут сделать это в "Дії" до 31 марта.

Отмечается, что после обновления статуса критичности, предприятия до 1 апреля смогут без задержки бронировать работников. Бронирование будет действительным 12 месяцев.

Как забронировать работника через "Дію"

Чтобы подать заявление о бронировании в "Дії" надо:

авторизоваться на портале;

выбрать услугу "бронирование работников" и нажать "подать заявление";

указать данные работников для бронирования;

подтвердить заработную плату работника;

проверить заявление и подписать его.

Сообщение о результате рассмотрения поступит на электронную почту и "Дію". Успешное бронирование также будет отображаться в "Резерв+" работника.

Статус критически важного предприятия

Статус критически важного предоставляется бизнесу, который соответствует трем критериям. Два из них обязательные - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий - на выбор:

уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро за год;

валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;

стратегическое значение для государства;

весомое значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;

уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;

статус резидента Дія.City;

поставщик электронных коммуникационных услуг.

Если бизнес соответствует этим требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги: