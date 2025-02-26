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Успеть до 31 марта. Кто и как может забронировать работника через "Дію"

Украина, Среда 26 февраля 2025 07:17
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Успеть до 31 марта. Кто и как может забронировать работника через "Дію" Фото: в Украине продлили сроки перебронирования работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Черніговець

Сроки действия брони от мобилизации в Украине продлили до 31 марта. До этого времени предприятия должны подать документы на оформление отсрочки на новый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Предприятия, которые не успели повторно подтвердить критичность и перебронировать работников, могут сделать это в "Дії" до 31 марта.

Отмечается, что после обновления статуса критичности, предприятия до 1 апреля смогут без задержки бронировать работников. Бронирование будет действительным 12 месяцев.

Как забронировать работника через "Дію"

Чтобы подать заявление о бронировании в "Дії" надо:

  • авторизоваться на портале;
  • выбрать услугу "бронирование работников" и нажать "подать заявление";
  • указать данные работников для бронирования;
  • подтвердить заработную плату работника;
  • проверить заявление и подписать его.

Сообщение о результате рассмотрения поступит на электронную почту и "Дію". Успешное бронирование также будет отображаться в "Резерв+" работника.

Статус критически важного предприятия

Статус критически важного предоставляется бизнесу, который соответствует трем критериям. Два из них обязательные - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий - на выбор:

  • уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро за год;
  • валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;
  • стратегическое значение для государства;
  • весомое значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;
  • уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;
  • статус резидента Дія.City;
  • поставщик электронных коммуникационных услуг.

Если бизнес соответствует этим требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:

  • определить профильный орган;
  • подготовить документы - финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности;
  • подать заявление в соответствующий орган;
  • дождаться решения;
  • получить официальное подтверждение.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за рубежом получат возможность дистанционного оформления бронирования от мобилизации. Для этого откроют специальные центры.

Подробно о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Бронирование от мобилизации Дия Мобилизация в Украине
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