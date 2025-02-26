Успеть до 31 марта. Кто и как может забронировать работника через "Дію"
Сроки действия брони от мобилизации в Украине продлили до 31 марта. До этого времени предприятия должны подать документы на оформление отсрочки на новый период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Предприятия, которые не успели повторно подтвердить критичность и перебронировать работников, могут сделать это в "Дії" до 31 марта.
Отмечается, что после обновления статуса критичности, предприятия до 1 апреля смогут без задержки бронировать работников. Бронирование будет действительным 12 месяцев.
Как забронировать работника через "Дію"
Чтобы подать заявление о бронировании в "Дії" надо:
- авторизоваться на портале;
- выбрать услугу "бронирование работников" и нажать "подать заявление";
- указать данные работников для бронирования;
- подтвердить заработную плату работника;
- проверить заявление и подписать его.
Сообщение о результате рассмотрения поступит на электронную почту и "Дію". Успешное бронирование также будет отображаться в "Резерв+" работника.
Статус критически важного предприятия
Статус критически важного предоставляется бизнесу, который соответствует трем критериям. Два из них обязательные - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.
Третий - на выбор:
- уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро за год;
- валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;
- стратегическое значение для государства;
- весомое значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;
- уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;
- статус резидента Дія.City;
- поставщик электронных коммуникационных услуг.
Если бизнес соответствует этим требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:
- определить профильный орган;
- подготовить документы - финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности;
- подать заявление в соответствующий орган;
- дождаться решения;
- получить официальное подтверждение.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за рубежом получат возможность дистанционного оформления бронирования от мобилизации. Для этого откроют специальные центры.
Подробно о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.