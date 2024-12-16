В Україні продовжили соціальну програму для військових: що змінилося у 2024 році

Відтепер перелік військових частин-учасників програми формуватиме Генеральний штаб Збройних Сил України за погодженням із Міністерством оборони. Раніше це було виключною компетенцією оборонного відомства.

Новий перелік має бути переданий до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до 20 грудня 2024 року. У разі ліквідації, реорганізації чи передислокації військової частини її можна буде замінити іншою.

Що включає соціальний супровід

Соціальні послуги надаватимуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають угоду з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Послуги включають:

соціальний захист – допомога в оформленні статусу учасника бойових дій, виплат, субсидій, лікуванні за кордоном

– допомога в оформленні статусу учасника бойових дій, виплат, субсидій, лікуванні за кордоном професійну підтримку – сприяння в отриманні нової професії після демобілізації, безоплатна правова допомога

– сприяння в отриманні нової професії після демобілізації, безоплатна правова допомога сімейну підтримку – консультування щодо сімейних стосунків, профілактика домашнього насильства

– консультування щодо сімейних стосунків, профілактика домашнього насильства психосоціальну підтримку – психоедукація, допомога у боротьбі з залежностями

– психоедукація, допомога у боротьбі з залежностями оформлення документів – відновлення втрачених документів, оформлення закордонного паспорта

– відновлення втрачених документів, оформлення закордонного паспорта представництво інтересів – допомога в державних установах та сприяння в отриманні консультацій

Програма націлена на покращення якості життя військовослужбовців та їхніх сімей, а також на реінтеграцію захисників у цивільне життя після демобілізації.