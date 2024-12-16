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В Україні продовжили соціальну програму для військових: що змінилося у 2024 році

Фото: Допомога українським військовим (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні продовжили програму соціального супроводу військового супроводу військовослужбовців у військових частинах. Ці зміни регулює постанова №1050 від 3 жовтня 2023 року Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Відтепер перелік військових частин-учасників програми формуватиме Генеральний штаб Збройних Сил України за погодженням із Міністерством оборони. Раніше це було виключною компетенцією оборонного відомства.

Новий перелік має бути переданий до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до 20 грудня 2024 року. У разі ліквідації, реорганізації чи передислокації військової частини її можна буде замінити іншою.

Що включає соціальний супровід

Соціальні послуги надаватимуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають угоду з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Послуги включають:

  • соціальний захист – допомога в оформленні статусу учасника бойових дій, виплат, субсидій, лікуванні за кордоном
  • професійну підтримку – сприяння в отриманні нової професії після демобілізації, безоплатна правова допомога
  • сімейну підтримку – консультування щодо сімейних стосунків, профілактика домашнього насильства
  • психосоціальну підтримку – психоедукація, допомога у боротьбі з залежностями
  • оформлення документів – відновлення втрачених документів, оформлення закордонного паспорта
  • представництво інтересів – допомога в державних установах та сприяння в отриманні консультацій

Програма націлена на покращення якості життя військовослужбовців та їхніх сімей, а також на реінтеграцію захисників у цивільне життя після демобілізації.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні триває реалізація експериментального проєкту соціального супроводу військовослужбовців, ветеранів, колишніх військовополонених та їхніх сімей. Ініціатива охопила 35 військових частин і спрямована на всебічну підтримку захисників України.

У межах проєкту військові та їхні родини отримують допомогу з соціального захисту, охорони здоров’я, правових питань, психосоціальну підтримку, консультування щодо зміцнення сімейних стосунків, а також профілактику залежностей і девіантної поведінки. Окрему увагу приділяють реагуванню на випадки домашнього насильства.

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