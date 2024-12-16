В Україні продовжили соціальну програму для військових: що змінилося у 2024 році

В Україні продовжили програму соціального супроводу військового супроводу військовослужбовців у військових частинах. Ці зміни регулює постанова №1050 від 3 жовтня 2023 року Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Відтепер перелік військових частин-учасників програми формуватиме Генеральний штаб Збройних Сил України за погодженням із Міністерством оборони. Раніше це було виключною компетенцією оборонного відомства.
Новий перелік має бути переданий до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до 20 грудня 2024 року. У разі ліквідації, реорганізації чи передислокації військової частини її можна буде замінити іншою.
Соціальні послуги надаватимуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають угоду з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Послуги включають:
Програма націлена на покращення якості життя військовослужбовців та їхніх сімей, а також на реінтеграцію захисників у цивільне життя після демобілізації.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні триває реалізація експериментального проєкту соціального супроводу військовослужбовців, ветеранів, колишніх військовополонених та їхніх сімей. Ініціатива охопила 35 військових частин і спрямована на всебічну підтримку захисників України.
У межах проєкту військові та їхні родини отримують допомогу з соціального захисту, охорони здоров’я, правових питань, психосоціальну підтримку, консультування щодо зміцнення сімейних стосунків, а також профілактику залежностей і девіантної поведінки. Окрему увагу приділяють реагуванню на випадки домашнього насильства.
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