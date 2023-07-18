В Україні продають половину родовища титано-цирконієвих руд за 55 млн гривень

Фонд держмайна виставив на приватизацію за 55 млн гривень ТОВ "Інвестагро", яка раніше належала Михайлу Шелкову, а зараз перебуває у державній власності. Землі підприємства займають половину території Вовчанського родовища титано-цирконієвих руд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Prozorro .

Аукціон з продажу "Інвестагро" призначили на 10 серпня, стартова ціна становить 55 млн грн, гарантійний внесок - 11 млн грн.

Також, згідно з умовами аукціону, якщо перші торги не матимуть успіху, то наступні спроби будуть відбуватися вже за різними сценаріями дисконтування: спочатку зі знижкою на 50%, а далі шляхом нових знижень ціни.

Як пише ZN.ua, майже всі земельні ділянки "Інвестагро" входять до кордонів ліцензійного контуру родовища, а це 204 ділянки, або 1,32 тис. га. (47%) загальної площі Вовчанського родовища, яке розробляє Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат.

Таким чином, половина унікальної сировинної площадки рідкоземельних металів продається за ціною невеличкої агрофірми.

Сам по собі ДемГЗК, який ФДМ пізніше також планує виставити на приватизацію окремим лотом, без цієї сировинної бази буде представляти меншу вартість та зацікавить менше коло потенційних покупців.

Також видання зазначає, що приватизація цього об’єкту співпала із висуванням СБУ обвинувачень стосовно Олександра Фєдосєєва - колишнього керівника групи компаній "Демуринського гірничо-збагачувального комбінату", "ВСМПО Титан Украина", "Тай-Минералс" та "Инвестагро" у період 2012-2018 рр.

Останньому закидають керівництво контрабандними схемами та організацію прихованого експорту титану до Росії, хоча на той час санкції проти власників зазначених підприємств ще не діяли, а експортних обмежень на титанову сировину офіційно не існувало.

За підрахунками СБУ, за часів керівництва Фєдосєєва, з підприємства було вивезено понад 11 тон титанової сировини. Хоча за повідомленнями у ЗМІ, тільки впродовж 2021 року, ДемГЗК експортував російським споживачам 19 760,5 тон ільменіту, 5959 тон рутілу та 2786 тон циркону, що значно більше, ніж ставиться у провину Фєдосєєву.

Нагадаємо, на початку 2023 року Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати усі українські активи російського олігарха Михайла Шелкова, зокрема Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області, та компанії "ВСМПО Титан Україна", "Тай-Мінералс" й "Інвестагро".