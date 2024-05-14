В Україні прискорили процес розвитку децентралізованої генерації. Шмигаль розповів деталі

За його словами, процес відновлення енергетики постійно у фокусі уряду, адже ситуація зараз надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики", - сказав Шмигаль.

Глава уряду уточнив, що ремонти йтимуть паралельно з розвитком децентралізованої генерації. Сьогодні уряд ухвалив постанову, що спрощує розміщення газопоршневих і газотурбінних установок та пов'язаних із ними мереж. Це має зняти цілу низку бюрократичних процедур, щоб процес рухався швидше.

Хто вже надав Україні допомогу в енергосфері

Також Шмигаль додав, що Україна розраховує на подальшу активну підтримку партнерами енергосектору країни. У квітні-травні було отримано понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки. Це генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого.

За це Шмигаль подякував ОАЕ, Ірландії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Нідерландам, Німеччині, Латвії, Норвегії та іншим країнам. При цьому Велика Британія, Японія, Данія, Німеччина, Бельгія анонсували нові пакети для допомоги енергетиці.