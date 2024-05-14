В Украине ускорили процесс развития децентрализованной генерации. Шмыгаль рассказал детали

Правительство Украины сегодня, 14 мая, упростило процесс развития децентрализованной генерации. Речь идет, в частности, о размещении газотурбинных установок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По его словам, процесс восстановления энергетики постоянно в фокусе правительства, ведь ситуация сейчас чрезвычайно сложная.
"Потеряв 8 ГВт мощности, сейчас вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы к старту следующего отопительного сезона минимизировать риски", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства уточнил, что ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации. Сегодня правительство приняло постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей. Это должно снять целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее.
Также Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую активную поддержку партнерами энергосектора страны. В апреле-мае было получено более 600 тонн гуманитарной помощи для энергетической безопасности. Это генераторы, трансформаторы, кабели, изоляторы и многое другое.
За это Шмыгаль поблагодарил ОАЭ, Ирландию, Польшу, Финляндию, Швецию, Нидерланды, Германию, Латвию, Норвегию и другие страны. При этом Великобритания, Япония, Дания, Германия, Бельгия анонсировали новые пакеты для помощи энергетике.
Российские войска целенаправленно уничтожают украинскую энергоинфраструктуру, для этого по важным объектам наносят ракетные удары. Поэтому правительство ищет решения, которые позволят компенсировать текущие разрушения.
Недавно в Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг заявляли, что упрощение процедуры присоединения генерирующих установок к электрическим сетям будет способствовать диверсификации источников производства электрической энергии и покрытию дефицита мощности в энергетической системе Украины.
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