В Україні пригріє до +24, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 30 березня, буде теплою. Місцями пригріє до +24 градусів, але таких температур не варто очікувати в усіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні мінлива хмарність, дощів не очікується.

Вітер південний, а у східних областях північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах та на сході можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень в Україні у середньому буде від +16 до +21, але на заході пригріє аж до +24. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів буде +11 +16 градусів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +3 +8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у районі +18 +20 градусів, а вночі похолодає до +4 +6.