В Україні придбано перший будинок за програмою "єВідновлення"

В Україні перша родина отримала квартиру за програмою "єВідновлення". Сім'я придбала квартиру у місті Буча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.
"Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло. Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації", - написав Кубраков.
За його даними, для виплати компенсацій за повністю знищене житло вже сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла. З цього слідує, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу.
Необхідно подати заяву через застосунок "Дія".
Потім комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат.
Сповіщення про нього прийде в "Дію".
За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів.
Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті https://renovation.gov.ua/
Також триває виплата державної грошової допомоги на ремонти - "єВідновлення".
Наразі статус такий:
Якщо ваше житло було пошкоджене внаслідок бойових дій (зокрема ракетних чи атак дронів) і вам потрібна допомога на ремонт:
Витратити кошти можна лише в будівельних магазинах та в підрядників, перелік яких є на сайті програми https://erecovery.diia.gov.ua/
Нагадаємо, станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.
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