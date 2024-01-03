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В Україні придбано перший будинок за програмою "єВідновлення"

Середа 03 січня 2024 16:46
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В Україні придбано перший будинок за програмою "єВідновлення" Ілюстративне фото: в Україні придбано перший будинок за програмою "єВідновлення" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні перша родина отримала квартиру за програмою "єВідновлення". Сім'я придбала квартиру у місті Буча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

"Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло. Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації", - написав Кубраков.

За його даними, для виплати компенсацій за повністю знищене житло вже сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла. З цього слідує, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу.

Як отримати сертифікат?

Необхідно подати заяву через застосунок "Дія".

Потім комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат.

Сповіщення про нього прийде в "Дію".

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів.

Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті https://renovation.gov.ua/

Також триває виплата державної грошової допомоги на ремонти - "єВідновлення".

Наразі статус такий:

  • Термінові ремонти: виплачено кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень
  • Капітальні ремонти: виплачено кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень

Якщо ваше житло було пошкоджене внаслідок бойових дій (зокрема ракетних чи атак дронів) і вам потрібна допомога на ремонт:

  • подайте інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та заяву на отримання допомоги. Зробити це можна через застосунок або портал Дія, ЦНАП чи нотаріуса;
  • отримайте рішення комісії місцевої ради про суму компенсації;
  • отримайте кошти на відбудову на віртуальну картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Витратити кошти можна лише в будівельних магазинах та в підрядників, перелік яких є на сайті програми https://erecovery.diia.gov.ua/

"єВідновлення"

Нагадаємо, станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.

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