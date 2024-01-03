В Украине приобретен первый дом по программе "єВідновлення"

В Украине первая семья получила квартиру по программе "єВідновлення". Семья приобрела квартиру в городе Буча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook.

"Семья из Гостомеля выбрала дом в Буче на Киевщине и в течение ближайшего месяца планирует переезд в новое жилье. Важно, что со стартом программы компенсаций за уничтоженное жилье женщина приняла решение вернуться в Украину по эвакуации", - написал Кубраков.

По его данным, для выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье уже сформировано 1826 жилищных сертификатов. Из них уже более 400 семей забронировали средства для покупки нового жилья. Из этого следует, что они определились с новой недвижимостью и готовы заключать сделки купли-продажи.

Как получить сертификат?

Необходимо подать заявление через приложение "Дія".

Затем комиссия органов местного самоуправления разработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат.

Уведомление о нем придет в "Дії".

За сертификат можно купить квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Сделать это можно из-за нотариусов.

Их перечень и больше информации о программе жилищных сертификатов можно узнать на сайте https://renovation.gov.ua/

Также продолжается выплата государственной денежной помощи на ремонты - "єВідновлення".

Статус такой:

Срочные ремонты: выплачены средства для 32 тысяч семей на общую сумму 2,4 миллиарда гривен

Капитальные ремонты: выплачены средства для 3 тысяч семей на общую сумму 900 миллионов гривен

Если ваше жилье было повреждено в результате боевых действий (в том числе ракетных или атак дронов) и вам нужна помощь на ремонт:

предоставьте информационное сообщение о поврежденном имуществе и заявлении на получение помощи. Сделать это можно через приложение или портал Дія, ЦНАП или нотариус;

получите решение комиссии местного совета о сумме компенсации;

получите средства на восстановление на виртуальную карту, которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы.

Потратить средства можно только в строительных магазинах и подрядчиках, перечень которых есть на сайте программы https://erecovery.diia.gov.ua/

"єВідновлення"

Напомним, по состоянию на 6 декабря выплаты в рамках программы "єВідновлення" за поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье уже превысили 3 млрд. гривен.

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