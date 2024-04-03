До України прибула делегація США, яка відповідає за оборонну стратегію

Як розповіли у відомстві, під час зустрічі з делегатами було обговорено масовані повітряні атаки з боку Російської Федерації на енергетичну та цивільну інфраструктуру України з використанням ракет, "Шахедів" і КАБів.

Зокрема, українська сторона акцентувала, що насамперед Україна потребує посилення протиповітряної оборони, збільшення кількості артилерії та далекобійної зброї. Тому рішення Палати представників Конгресу щодо допомоги Україні вкрай важливе.

"Дуже важливо, що наші нації разом. Ваш візит – це ще один сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів", - сказав керівник Офісі президента Андрій Єрмак.

Розгляд допомоги Україні у Конгресі

Нагадаємо, Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цьогоріч Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд.

Проти сенатського законопроекту виступав спікер Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Днями Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що без американської допомоги Україні доведеться відступати на фронті. До цього український президент провів телефонну розмову зі спікером Палати представників.

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