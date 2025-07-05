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В Україні презентували пожежного робота: ДСНС показала, на що він здатний

Фото: українські рятувальники отримали першого відчизняного пожежного робота ()
Автор: Каріна Левицька

Українські рятувальники сьогодні, 5 липня, отримали перший пожежний робот від українського виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

Роботизований комплекс передано на благодійній основі. Як виявилось, він не лише гасить пожежі, а й може транспортувати екіпірування та працювати як тягач.

Під час передачі нового обладнання рятувальники пройшли навчання та протестували машину в дії.

"Пожежний робот суттєво підвищить безпеку для особового складу та ефективність під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Дякуємо партнерам за важливу та необхідну підтримку!", - зауважили в ДСНС.

 

Зауважимо, що це не вперше робот заступає на службу до рятувальників. Зокрема минулого року рятувальники задіяли до ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок удару РФ спеціального робота - Magurus Wolf R1.

Цей робот був виробництва німецької компанії та призначався для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю і здоров'ю рятувальників.

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ДСНС