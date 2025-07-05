В Україні презентували пожежного робота: ДСНС показала, на що він здатний

Роботизований комплекс передано на благодійній основі. Як виявилось, він не лише гасить пожежі, а й може транспортувати екіпірування та працювати як тягач.

Під час передачі нового обладнання рятувальники пройшли навчання та протестували машину в дії.

"Пожежний робот суттєво підвищить безпеку для особового складу та ефективність під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Дякуємо партнерам за важливу та необхідну підтримку!", - зауважили в ДСНС.