В Україні презентували пожежного робота: ДСНС показала, на що він здатний

Українські рятувальники сьогодні, 5 липня, отримали перший пожежний робот від українського виробника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
Роботизований комплекс передано на благодійній основі. Як виявилось, він не лише гасить пожежі, а й може транспортувати екіпірування та працювати як тягач.
Під час передачі нового обладнання рятувальники пройшли навчання та протестували машину в дії.
"Пожежний робот суттєво підвищить безпеку для особового складу та ефективність під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Дякуємо партнерам за важливу та необхідну підтримку!", - зауважили в ДСНС.
Зауважимо, що це не вперше робот заступає на службу до рятувальників. Зокрема минулого року рятувальники задіяли до ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок удару РФ спеціального робота - Magurus Wolf R1.
Цей робот був виробництва німецької компанії та призначався для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю і здоров'ю рятувальників.
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