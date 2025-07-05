В Украине презентовали пожарного робота: ГСЧС показала, на что он способен

Роботизированный комплекс передан на благотворительной основе. Как оказалось, он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач.

Во время передачи нового оборудования спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии.

"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!", - отметили в ГСЧС.