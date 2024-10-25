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В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: названо характеристики та ціни

Фото: нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні розпочались продажі нових Toyota Camry та Land Cruiser Prado. Машини отримали більш сучасний дизайн та силові установки нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, для нового покоління Camry розробили сучасну мультимедійну систему. У салоні головною зміною стала повністю нова панель приладів. Прилади тепер лише віртуальні – на екрані діагоналлю 7,0 або 12,3 дюйма, крім того, передбачено 10-дюймовий проекційний дисплей.

Як і інші моделі бренду, Camry отримала гібридну систему п’ятого покоління з 2,5-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном. Основні компоненти, включаючи літій-іонну батарею, були модернізовані для зниження ваги та розмірів.

Також покупці зможуть придбати версію зі звичайним бензиновим двигуном на 2,5 л (204 к.с.) та 8-ступеневою КПП. Ціни на седан нового покоління стартують з 1 437 140 грн.

Новий Land Cruiser Prado зберіг класичну міцну рамну конструкцію кузова. Слідом за Land Cruiser 300 він успадкував платформу Toyota GA-F. Нова рама на 50% жорсткіша, а в поєднанні кузов і рама жорсткіші на 30%.  

Новий Land Cruiser Prado буде доступний в Україні з дизельним та бензиновим двигунами. 2,8-літровий турбодизельний силовий агрегат має максимальну потужність у 204 к.с. і нову 8-ступеневу автоматичну трансмісію Direct Shift.

Бензиновий 2,4-літровий турбодвигун TNGA має потужність у 279 к.с. Ціни на новий японський позашляховик стартують з позначки у 2 397 950 грн за версію 2,8 D-4D 8AT. Бензинова модифікація 2,4 Turbo 8AT коштуватиме щонайменше 2 469 590 грн.

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